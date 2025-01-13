شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تتفوق على الشباب في رفع الأثقال وتفوز بجائزة مالية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أذهلت فتاة الجميع بفوزها في منافسات رفع الأثقال، متفوقة على جميع المشاركين من الشباب، في إنجاز استثنائي يعكس تفوقها وإصرارها، وذلك بمهرجان رياضي في الخرج.

وحصلت الفائزة على جائزة مالية قدرها 2000 ريال، كتقدير لإنجازها الذي سلط الضوء على قدرة المرأة السعودية على اقتحام مجالات رياضية جديدة.

ةيُعد هذا الفوز علامة بارزة في رحلة تمكين المرأة في المملكة، مشجعًا الفتيات على التوجه نحو رياضات غير تقليدية والمنافسة فيها على أعلى المستويات.

وشهدت رياضة رفع الأثقال تطورًا ملحوظًا في المملكة، مع انضمام أعداد متزايدة من النساء بعد رفع الحظر عن دخولهن الصالات الرياضية في عام 2017،وقد ساهم هذا الانفتاح في تحقيق إنجازات نسائية ملهمة، محليًا ودوليًا.