الخارجية الروسية: علاقاتنا مع الناتو في أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة والحلف اتخذ مسارا لمواجهتنا

اشارت وزارة الخارجية الروسية، الى أن "علاقاتنا مع حلف الناتو في أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة والحلف اتخذ مسارا لمواجهتنا"، لافتة الى أننا "لا نعتزم مهاجمة دول الناتو وليس لدينا مثل هذه الخطط العدوانية".

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