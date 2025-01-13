أسامة سعد أعلن تسمية نواف سلام لتشكيل الحكومة

أعلن النائب اسامة سعد في تصريح له من قصر بعبدا، تسمية نواف سلام لتشكيل الحكومة، أن "التحوّلات الكبرى نستجيب لها بالمعالجات الوطنية الجامعة".

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