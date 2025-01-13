الصادرات الصينية بلغت نحو 3300 مليار يورو عام 2024 مسجلةً مستوى قياسيًا

كشفت وسائل إعلام صينيّة رسميّة، أنّ ​الصين​ سجّلت عام 2024 مستوى قياسيًّا من الصّادرات، موضحةً أنّ الصّادرات عام 2024 شكّلت أحد المؤشّرات الإيجابيّة النّادرة بالنّسبة للاقتصاد الصّيني، الّذي يعاني منذ نهاية أزمة وباء "كوفيد" ضعفًا في الاستهلاك، وأزمةً متواصلةً في القطاع العقاري.

وأشارت شبكة "سي سي تي في" التّلفزيونيّة، بعد مؤتمر صحافي عقده مجلس الدّولة، الهيئة التّنفيذيّة الكبرى في الصين، إلى أنّ "قيمة الصّادرات تخطّت لأوّل مرّة 25 ألف مليار يوان (نحو 3300 مليار يورو)، بزيادة 7,1% عن العام السّابق"، لافتةً إلى أنّ "الواردات ارتفعت إلى 18390 مليار يوان (نحو 2390 مليار يورو)، بزيادة 2,3% عن العام السّابق".

وذكرت أنّ "بصورة إجماليّة، سجّلت التّجارة الخارجيّة الصّينيّة نموًّا بنسبة 5% عام 2024، بالمقارنة مع العام السّابق، محقّقةً مستوى قياسيًّا قدره 43850 مليار يوان (نحو 5840 مليار يورو)".