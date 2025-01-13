شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير أمن معلومات: الذكاء الاصطناعي والشائعات سلاح جديد في يد أهل الشر والان مع تفاصيل الخبر
ومع دخولنا عصر حروب الجيل الرابع والخامس، ازدادت خطورة هذه الممارسات مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي التي تسهل التلاعب بالمعلومات، وبخاصة الصور والفيديوهات.
وعن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التزييف ونشر الشائعات، أوضح "صبحي" أن هناك العديد من الطرق للقيام بذلك من خلال:
1. نشر الأخبار الزائفة باحترافيةبفضل تقنيات معالجة النصوص الطبيعية (NLP)، يمكن للذكاء الاصطناعي كتابة تقارير وأخبار زائفة بأسلوب يشبه تمامًا أسلوب الصحافة الاحترافية، مما يزيد من مصداقية المحتوى لدى المتلقي.
3. تحليل الجمهور واستهدافهتُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة (Big Data) وفهم توجهات الجماهير، مما يمكّن الجماعات الإرهابية من توجيه الشائعات بدقة لتحقيق تأثيرات نفسية واجتماعية محددة.
كذلك هناك تقنيات دمج الصوت والصورة، فلم تعد تقنية التزييف مقتصرة على الصورة فقط، بل بات بالإمكان أيضًا محاكاة أصوات شخصيات معينة، مما يجعل التزييف أكثر إقناعًا.
وأوضح خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي، أنه مع انتشار الفيديوهات والصور المفبركة، يحتاج المواطنون إلى وسائل للتأكد من صحة المحتوى الذي يتعرضون له يوميًا، حيث قدم مجموعة من النصائح التى تساعد على اكتشاف المحتويات المفبركة كما يلى:1. التحقق من المصدرتأكد دائمًا من الجهة التي نشرت المحتوى، إذا كانت جهة مجهولة أو غير موثوقة، فمن المحتمل أن يكون المحتوى مزيفًا.
2. استخدام أدوات التحليل الرقمي• ابحث عن الصور باستخدام خاصية البحث العكسي عبر Google Images أو TinEye للتأكد من أصل الصورة.
• استخدم أدوات مثل Deepware Scanner لفحص الفيديوهات وكشف ما إذا كانت مفبركة.
3. فحص التفاصيل يدويًا• دقق في الظلال والإضاءة في الصور، فقد تكشف عن أي تلاعب.
• راقب حركة الشفاه والصوت في الفيديوهات لمعرفة ما إذا كانت متناسقة أو تبدو غريبة.
4. الاعتماد على منصات التحققهناك منصات متخصصة في كشف الشائعات، مثل Snopes وFactCheck، التي توفر تقارير دقيقة حول الأخبار والصور المتداولة.
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