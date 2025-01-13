شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آخر تسريبات iPhone 17 Air .. تصميم نحيف ومعالج A19 جديد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تسريبات حديث عن آخر المواصفات المتعلقة بهاتف iPhone 17 Air، والذى من المتوقع أن يتم الكشف عنه في سبتمبر 2025، حيث يتميز الهاتف بتصميم فائق النحافة ومواصفات قوية، وقد يمثل خطوة جديدة في تشكيلة هواتف آبل من خلال الاستغناء عن إصدار Plus لصالح إصدار Air أكثر كفاءة وأقل سمكًا.

iPhone 17 Air: تصميم جديد يلائم اسم "Air"

يشير تقرير من بلومبرج إلى أن iPhone 17 Air سيكون أرق بكثير من هاتف iPhone 16 Pro الحالى، بسمك يُقدر بحوالي 6 مم فقط مقارنة بـ 7.8 مم لجهاز iPhone 16، ولتحقيق هذا التصميم النحيف، ستعتمد آبل على تقنية جديدة تُعرف بـ دمج شاشة اللمس والتحكم (TDDI)، مما يقلل من سماكة طبقات الشاشة.

كما ان الهاتف سيأتي بشاشة OLED قياس 6.6 بوصة مع دعم تقنية ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز، لضمان تجربة بصرية سلسة واستجابة فائقة.

تغييرات في الكاميرا وتقليل الوزن

تشير الشائعات إلى أن آبل قد تقدم تصميم كاميرا مبسطًا في iPhone 17 Air، يتضمن كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل، مع الاستغناء عن العدسة الواسعة للغاية الموجودة في طرازات Plus، الكاميرا الأمامية ستحصل على ترقية لتصبح بدقة 24 ميجابكسل، مما يضيف تحسينات في صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

مواصفات الأداء

من المتوقع أن يعمل iPhone 17 Air بشريحة A19، التي تُعد الجيل التالي من شرائح آبل وتوفر أداءً أعلى وكفاءة في استهلاك الطاقة، كما سيأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، لدعم ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وقد يشهد الهاتف أيضًا اعتماد شريحة واي فاي جديدة من تصميم آبل، ضمن مساعي الشركة للاعتماد على تقنياتها الخاصة بشكل أكبر.

التسعير وتوافر الهاتف

من المتوقع أن يحل iPhone 17 Air مكان طراز Plus، مع تسعير يبدأ من حوالي 899 دولارًا أمريكيًا، ومع ذلك، إذا تم طرحه كجهاز مميز ضمن الفئة العليا، فقد يتجاوز سعره 1,199 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر iPhone 16 Pro Max.

موعد الإطلاق

من المحتمل أن يتم الكشف عن iPhone 17 Air في حدث آبل السنوي في سبتمبر 2025، ومع ذلك، أشارت تقارير إلى أن الهاتف لا يزال في مراحل الإنتاج الأولية، ما يفتح الباب أمام احتمالية تأجيل إطلاقه إلى عام 2026 إذا واجهت آبل تحديات تقنية أو استراتيجية.

الهاتف الجديد من آبل قد يكون نقطة تحول في تشكيلة iPhone، حيث يعكس تصميمًا مبتكرًا مع التزام الشركة بتقديم تجربة متميزة تلبي احتياجات المستخدمين