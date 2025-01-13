شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء يشهد افتتاح مؤتمر هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة عبلة الألفى مساعد وزير الصحة والسكان، انطلق اليوم بالقاهرة مؤتمر الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية برئاسة الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة.

من جانبه قال الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لقد اخذت الهيئة على عاتقها رسالة التعليم الطبى المستمر لأجيال الأطباء والعاملين فى المجال الصحى وذلك كونها الذراع الأكاديمي لوزارة الصحة المصرية ومن هذا المنطلق تتبنى الهيئة فى مؤتمرها السنوى محورا صحيا يهم كافة الفئات، واليوم وفى مستهل عام 2025 نفتتح مؤتمر الهيئة السنوى لهذا العام برعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائبي رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بعنوان " السمنة من الطب للمجتمع"، كمشكلة صحية كبرى تؤثر على كل عضو فى الجسم البشرى وبدات المشكلة تلوح فى الافق وبدانا نلاحظ زيادة معدلاتها فى مصر عاما بعد عام حتى اصبحت مصر على مشارف ان تكون بها اعلى معدلات السمنة فى العالم .

وأضاف، أنه يتزامن المؤتمر هذا العام مع مناسبة مرور خمسين عاما على تاسيس الهيئة العامة للمستشفيات والنعاهد التعليمية بالقرار الجمهورى رقم 1002لسنة 1975.

حضر افتتاح المؤتمر كل من الدكتور أحمد طة رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، والدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات الرئاسية، وعميد معهد الكبد القومى وعميد معهد القلب القومى وعميد معهد الكلى، وعدد من المسئولين كما تم تكريم عدد من الاطباء من مختلف المستشفيات بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

