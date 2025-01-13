شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى: نواجه الآن حربا متعددة الأطراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالإثنين، 13 يناير 2025 12:49 م
قال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إننا نواجه الآن حربا متعددة الأطراف، متابعا: "العالم أجمع يدرك أن ميليشيا الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب بحق المواطنين.
وأضاف: "الحرب لن تتوقف إلا بخروج ميليشيا الدعم السريع من الأعيان المدنية ومساكن المواطنين".
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