شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى: نواجه الآن حربا متعددة الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إننا نواجه الآن حربا متعددة الأطراف، متابعا: "العالم أجمع يدرك أن ميليشيا الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب بحق المواطنين.

وأضاف: "الحرب لن تتوقف إلا بخروج ميليشيا الدعم السريع من الأعيان المدنية ومساكن المواطنين".