شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعلن تعيين محمد رضا رؤوف شيبانى سفيرا جديدا لها فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إيران، أنها عينت سفيرا جديدا لها فى سوريا، لتنضم إلى دور أخرى أعادت فتح سفاراتها فى دمشق بعد تولى إدارة جديدة زمام الأمور، بحسب وكالة "إرنا".

وقال خطاب صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية وموقع من الوزير عباس عراقجى، إنه تم تعيين محمد رضا رؤوف شيبانى سفيرا فى سوريا.

وقال الخطاب بحسب وكالة "إرنا" على لسان عراقجي: "انطلاقا من كونكم دبلوماسيا بارزا ومن ذوى الخبرة فى وزارة الخارجية فقد تقرر تعيينكم ممثلا خاصا لى فى الشؤون السورية".

واعتبر الخطاب أن "سوريا دولة مهمة فى منطقة غرب آسيا".

وأضاف: "إدراكا من (إيران) لأهمية الاستقرار والهدوء فى هذا البلد (سوريا) وتأثيره على السلام والأمن الإقليميين، فإنها تؤكد على ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضى السورية ووحدة ترابها، واحترام إرادة شعبها وحقه فى تقرير مصيره من دون تدخل أو وجود أجنبي".

وتابع أن "اتخاذ القرار بشأن مستقبل سوريا يقع على عاتق الشعب السوري، معتبرا أن إيران "ستنظم علاقاتها مع أى نظام حكم ينبثق جماعيا عن رغبة وإرادة الشعب السوري، تأسيسا على الاحترام والمصالح المتبادلة، ووفقا للقوانين والأنظمة الدولية".

وذكر الخطاب أن "استقرار وأمن المنطقة لا يتحققان إلا من خلال التعاون والفهم المشترك بين بلدانها"، وأن "السياسة المبدئية لإيران تستند الى الحفاظ على علاقات ودية وتعزيزها مع جميع الدول المجاورة والإسلامية وفق مبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات الودية والتعاون بين الحكومات وفقا لميثاق الأمم المتحدة".

وأكد أن "حسن الجوار يعد مبدأ أساسيا فى السياسة الخارجية" لإيران.