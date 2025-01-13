شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت وبريطانيا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابرالصباح، الأحد، العلاقات الثنائية بين البلدين خلال اتصال هاتفي.

وأشاد ستارمر - بحسب بيان مكتب رئيس الوزراء البريطاني - بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط المملكة المتحدة ودولة الكويت، والتي تمتد لأكثر من 125 عاما.

وتناول الزعيمان - خلال الاتصال - سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع والأمن والتجارة والاستثمار، مؤكدين تطلعهم إلى تعزيز الشراكة في مختلف المجالات.

وهنأ ستارمر الشيخ مشعل الصباح على نجاح القمة الخليجية التي انعقدت في ديسمبر الماضي، مجددا التزام المملكة المتحدة بالعمل على اتفاقية التجارة الحرة مع استمرار المفاوضات لتحقيق هذا الهدف.

وبشأن الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة، بحث الجانبان - خلال الاتصال - فرصا جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين، عبر جميع القطاعات.



كما شددا على أهمية عمل البعثة التي ترعاها الأمم المتحدة في العراق (يونامي) للبحث عن المفقودين من حرب الخليج الأولى، وأعربا عن ترحيبهما بتمديد ولاية البعثة حتى 31 ديسمبر 2025، مع التأكيد على ضرورة وضع آلية مناسبة لمواصلة هذا العمل الحيوي.