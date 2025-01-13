شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يؤكد لـ"نتنياهو" الحاجة لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والتي سيتيحها وقف القتال بموجب الاتفاق المرتقب.



جاء ذلك وفق قناة (الحرة) الأمريكية خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأحد.



وأشار البيت الأبيض ،في بيان ، إلى أن بايدن شدد لـ"نتانياهو" على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة الرهائن بشكل فوري

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا المفاوضات نحو اتفاق لإطلاق الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.