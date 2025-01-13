شكرا لقرائتكم خبر عن دقلو يرفض الاستسلام.. احتفالات بسيطرة الجيش السوداني على ود مدني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سيطر الجيش السوداني على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة في وسط البلاد، بعد خضوعها لسيطرة قوات الدعم السريع لأكثر من عام.

وهنأ الجيش في بيان الشعب السوداني "بدخول قواتنا صباح اليوم مدينة ود مدني وهي تعمل الآن على تطهير جيوب المتمردين داخل المدينة".

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وشارك الجيش السوداني مقطعًا مصورًا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي يقول إنه من داخل ود مدني على الجانب الغربي منها، بعد إعلان الجيش أنه "اقتحم المدخل الشرقي" للمدينة.

ويبدو أنه تصوير المقطع كان على الجانب الغربي من جسر حنتوب، الذي سيطرت عليه قوات الدعم السريع منذ شهر ديسمبر 2023.

الدعم السريع يعترف بالخسارة

قال المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر في بيان: "تمكنت القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرون من تحرير مدينة ود مدني".

وأقرت قوات الدعم السريع بخسارة المدينة، وفي رسالة صوتية وجهها لمقاتليه والشعب السوداني، تعهد قائدتها محمد حمدان دقلو "باستردادها".

وأضاف دقلو الملقب حميدتي: "اليوم خسرنا جولة ولم نخسر المعركة".



السودانيون يحتفلون في الشوارع

قال شهود عيان في المدن التي يسيطر عليها الجيش في أنحاء السودان، إن العشرات من السودانيين نزلوا إلى الشوارع للاحتفال.

ونقل شاهد عيان لوكالة فرانس برس، أن المتظاهرين هتفوا "جيش واحد، شعب واحد" في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش في أم درمان، وهي جزء من الخرطوم الكبرى على بعد 200 كيلومتر شمال ود مدني.

الآن تشرق شمس الحرية

رحبت لجنة المقاومة المحلية في ود مدني، وهي واحدة من مئات الجمعيات التطوعية المؤيدة للديموقراطية بتقدم الجيش، وقالت في منشور على موقع أكس: "الآن تشرق شمس الحرية من جبروت الجنجويد".

وخرجت حشود السودانيين في بورت سودان السبت ورددت هتافات "سنرجع" بعد إعلان الجيش.

ولكن ما زالت قوات الدعم السريع تسيطر على سائر أنحاء الولاية الزراعية المهمة، فضلًا عن أغلب مناطق إقليم دارفور غرب السودان وأجزاء من جنوب البلاد.

ويسيطر الجيش على الشمال والشرق، فضلًا عن أجزاء من العاصمة الخرطوم.