سبورت الكتالونية: "الإهانة الكاملة"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من جدة: بجدراة، وربما بقدر كبير من "الإهانة الكروية" للمنافس، توج برشلونة بكأس السوبر الإسباني، بعد فوزه 5-2 على غريمه ريال مدريد، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، مساء الأحد، في المباراة النهائية.

خماسية البارسا حملت توقيع لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا "هدفين" وأليكس بالدي، فيما سجل ثنائية ريال مدريد، كيليان مبابي ورودريجو جويس.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية عبر موقعها الالكتروني في رصدها للمباراة عقب نهايتها مباشرة :"الإهانة الكاملة".

وتابعت :"أربعة أهداف من برشلونة وثلاث تصديات مذهلة من كورتوا تلخص بشكل مثالي ما حدث خلال أول 45 دقيقة من المباراة النهائية للسوبر بين الريال والبارسا، لقد كان برشلونة متكاملاً، حيث عرف كيفية التحكم في إيقاع المباراة عند الضرورة، وعدم الانهيار بعد الهدف الأول لريال مدريد، واللعب على الهجمات المرتدة، بالإضافة إلى ذلك، سجل المهاجمون الثلاثة. من خلال التنافس بهذه الطريقة، والآن نقول إنه يمكن لهذا الفريق بحالته الحالية أن يطمح إلى أي شيء".

ابداع كامل وانهيار شامل

وتابع المقال الكتالوني :"كان جافي مبدعاً، وظل بيدري ملهمًا، ولامين يامال يبدو مثل ميسي كل يوم. وكأن الأمر لم يكن كافيا، بدأ الشوط الثاني وجاء هدف اضافي يعمق الجروح المدريدية، فاض الجنون بين الجماهير العربية".

وتابع :"كل هذا قبل طرد حتى تم طرد تشيزني، ونتيجة لهذا الإجراء، سجل ريال مدريد هدفه الثاني وأوقف الفوز الفاضح المحتمل للبلوغرانا. ليلة ستسجل في التاريخ وتوضح مرة أخرى أن أفضل شيء فعله لابورتا خلال السنوات الأربع التي قضاها في منصبه هو التوقيع مع هانسي فليك.