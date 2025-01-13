الكأس السوبر الإسبانية: برشلونة المنقوص يحرز اللقب باكتساحه ريال مدريد 5-2

الرياص - اسماء السيد - جدة : أحرز برشلونة المنقوص لقب مسابقة الكأس السوبر الإسبانية باكتساحه غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب 5 2 الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة.

وتناوب لامين جمال (22) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (36 من ركلة جزاء) والبرازيلي رافينيا (39 و48) وأليكس بالدي (45+10) على تسجيل خماسية برشلونة، فيما كان الفرنسي كيليان مبابي افتتح التسجيل لريال (5) وأضاف البرازيلي رودريغو الهدف الثاني (60) بعد أربع دقائق من طرد البولندي فويتشيخ شتشيزني حارس النادي الكاتالوني بالبطاقة الحمراء إثر ارتكابه خطأ على مبابي خارج منطقة الجزاء أكد صحته حكم الفيديو المساعد "في آيه آر".

ورفع برشلونة عدد ألقابه في المسابقة إلى 15، فيما يتضمن سجل ريال الفوز بـ13 لقبا.

ووصل برشلونة صاحب المركز الثالث في الدوري إلى المباراة النهائية بعدما أنهى سلسلة من 15 مباراة متتالية من دون هزيمة لأتلتيك بلباو (2 0) في نصف النهائي، فيما فاز ريال مدريد الذي خسر صدارة "الليغا" هذه الأمسية أيضا لصالح جاره أتلتيكو، على ريال مايوركا (3 0) في نصف النهائي الآخر.

وجلس داني أولمو الذي حصل على تصريح باللعب مع برشلونة من قبل المجلس الأعلى للرياضة الإسباني على الرغم من إلغاء رخصته بسبب عدم كفاية الضمانات المالية من النادي الكتالوني، على مقاعد البدلاء.