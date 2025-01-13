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الامارات | مباراة مهينة لريال مدريد.. برشلونة "سوبر" ولامين "خيال" (فيديو)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهان برشلونة غريمه التقليدي وهزمه 5-2، الأحد، على استاد الجوهر المشعة بمدينة جدة ، وظفر بكأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة 15 في تاريخه، ليتربع على صدارة المتوجين باللقب، بفارق بطولتين عن النادي الملكي. 

وسجل ريال مدريد هدف السبق عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة الرابعة قبل أن يرد برشلونة بخماسية عبر الساحر لامين يامال (22)ـ وروبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء (36)، ورافينيا (39 و48) وأليكس بالدي (45+10).

 

وقلص رودريغو النتيجة لريال مدريد (58) بعدما لعب برشلونة بـ10 لاعبين إثر طرد حارس مرماه فويتشيك شتشيسني بسبب تدخله على مبابي المنفرد بالمرمى.

وكان لامين يامال نجماً فوق العادة بأداء فاق الخيال فيما لعب رافينيا دوراً بارزاً في اغتنام أنصاف الفرص، أما من لاعبو ريال مدريد فكان أغلبهم خارج الخدمة وخصوصاً فينيسيوس في حين قدم مبابي أروع عروضه في الموسم.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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