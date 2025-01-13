شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: رحيل محمد ربيعة عن سموحة قرار أحمد سامى والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن النادي الأهلي لم يدخل في مفاوضات رسمية للتعاقد مع محمد ربيعة مدافع الفريق، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال فرج عامر رئيس نادي سموحة، خلال تصريحات تليفزيونية: لم نتلق أي اتصالات حتى الآن لضم محمد ربيعة مدافع فريق سموحة، ولكننا نرحب بالتعاون مع النادي الأهلي في أي وقت.

وتابع: "من الصعب التفريط في محمد ربيعة حالياً، لكن في حالة موافقة أحمد سامي المدير الفني على رحيل اللاعب قد ندرس العروض المقدمة له من الأندية".