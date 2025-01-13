شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى سموحة: نسعى لضم مهاجم من الأهلى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن فريقه استحق الفوز على مودرن سبورت اليوم في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز والفريق استعاد جزء من مستواه الفني.

وقال فرج عامر رئيس نادي سموحة خلال تصريحات تليفزيونية: لم نجلس مع أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة حتى الآن، من أجل بحث صفقات فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ولكننا نسعى للتعاقد مع مهاجم مميز من النادي الأهلي.

وأضاف: "أحمد سامي طلب بشكل مبدئي التعاقد مع مهاجم من النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي، ولكن لم نتفاوض على ضمه حتى الآن".