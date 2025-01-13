أبو الغيط من السراي: مع إستكمال عناصر الدولة يكون لبنان معدًا لتصفية الكثير من المشاكل

أكد أمين عام جامعة الدول العربية في تصريح من السراي الحكومي بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أن ‏"زيارتي للبنان اليوم للتعبير عن عميق التهاني للشعب اللبناني وللحكومة اللبنانية وللرئيس اللبناني بانتخاب رئيس جديد للبنان وهو الرئيس جوزاف عون. اشعر بالسعادة الشديدة لأنني اترقب امورًا طيبة بإذن الله للدولة اللبنانية والشعب اللبناني، وأتمنى أيضًا في نهاية هذا اليوم أن يكون هناك توافق على رئيس وزراء في لبنان، وبالتالي تستكمل أعمدة الدولة اللبنانية، ومع استكمال هذه العناصر يكون لبنان معدًا لانطلاقة جديدة لتسوية وتصفية الكثير من المشاكل التي اعاقته على مدى سنوات".

وبالنسبة إلى توقعاته بشأن الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة، لفت الى أنني "لا أعرف ولا أستطيع أن اتكهن، الأمر في يد البرلمان ومجلس النواب يقرر الاسم، ولا حديث قبل ظهور الصورة النهائية مساء اليوم".