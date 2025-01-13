الكرملين: العقوبات الأميركية الأخيرة ستزعزع استقرار أسواق الطاقة العالمية

اكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن "العقوبات الأميركية الأخيرة التي أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن فرضها على قطاع الطاقة الروسي ستزعزع استقرار أسواق الطاقة العالمية". واشار الى أن "مثل هذه القرارات لا يمكن إلا أن تقود إلى زعزعة الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية"، متحدثا بعد ثلاثة أيام على الإعلان عن تدابير أميركية جديدة تستهدف أكثر من 180 سفينة بالإضافة إلى شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين "غازبروم نفت" و"سورغوتنفتغاز".

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