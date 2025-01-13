شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إقامة 18 سوقا للسلع الأساسية واللحوم تغطى أحياء المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إقامة 18 سوق للسلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والمستلزمات المنزلية على مستوى كافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة، لتلبية كافة احتياجات المواطنين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع والخدمات الأساسية بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح المحافظ، أن الأسواق التي تم إقامتها تضم أسواق لليوم الواحد تنظم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأخرى تم إنشاءها بالجهود الذاتية تعمل طوال أيام الأسبوع لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية تنفذ توجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة مع تقديم كافة أنواع الدعم للعارضين لضمان طرح السلع بنسب تخفيضات عن مثيلاتها بالأسواق الأخرى.

وأعلن المحافظ أن الأسواق الدائمة لمحاربة الغلاء التي أقامتها محافظة الجيزة بالجهود الذاتية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين يبلغ عددها 6 أسواق، الأول بشارع ربيع الجيزي بحي جنوب الجيزة، والثاني بشارع حسن محمد بحي الطالبية، والثالث بشارع شكري القواتلي بمركز ومدينة العياط، والرابع بطريق مصر أسيوط السريع بجوار منشأة كنوز بمدينة الحوامدية، والخامس بجوار مبنى مدينة البدرشين، والسادس بشارع الشباب بكفر غطاطي بحي الهرم، ومن المقرر افتتاحه يوم السبت القادم.

وأضاف أن هناك 3 أسواق لليوم الواحد إقامتها المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأول بشارع الصوامع بحي إمبابة ويعقد يوم الجمعة، والثاني بشارع مترو الساقية بحي العمرانية ويعقد يوم الإثنين، والثالث بشارع ترعة الزمر أسفل محور الفريق كمال عامر على سور محطة بولاق الجديدة بحي بولاق الدكرور، ويعقد يوم الإثنين من كل أسبوع.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم إنشاء 9 أسواق من خلال الجهود الذاتية للأحياء والمراكز والمدن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، الأول بالمنطقة خلف مساكن البراجيل بحي المنيرة الغربية، والثاني بطريق اللبيني بجوار ديوان مدينة كرداسة، والثالث بجوار مدينة منشاة القناطر، والرابع بالوحدة المحلية بالقبابات بمركز أطفيح، ويتم تشغيلهم يوم السبت من كل أسبوع، والسوق الخامس بشارع عبد الحميد قاسم مع كورنيش النيل بجوار قسم شرطة الوراق ويعقد يوم الإثنين، والسوق السادس بقرية الحرانية بمركز ومدينة أبو النمرس، ويعقد يوم الإثنين، على أن يتم تغيير موقعه الأسبوع المقبل ليكون بقرية شبرامنت ثم منيل شيحة لتوسيع دائرة الاستفادة للمواطنين.

وأضاف أن السوق السابع بجوار السوق الحضاري بمدينة الصف ويعقد يوم الخميس من كل أسبوع، والسوق الثامن بالطريق الدائري بمدينة الباويطي بمركز الواحات البحرية ويعقد يوم السبت، والسوق التاسع بمركز ومدينة أوسيم سوف يتم انعقاد سوق اليوم الواحد بقرية الزيدية يوم الخميس من كل أسبوع، إلى جانب تنظيم 3 أسواق أخرى، الأول بالمدينة يوم الثلاثاء، والثاني بقرية برطس، ويعقد يوم الأحد، والثالث بقرية بشتيل ويعقد يوم الخميس.

وأشاد المحافظ بمعروضات الأسواق التى تضمنت جميع السلع التى يحتاج إليها المواطنين بجودة عالية وأسعار تنافسية مقدمًا الشكر لكافة السلاسل التجارية والمحال والتجار الذين شاركوا فى تنظيم هذه الأسواق.

ووجه المهندس عادل النجار، رؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد الميداني لمتابعه انتظام تشغيل الأسواق وإزالة أي معوقات أمام العارضين لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.



توفير السلع بأسعار مناسبة



الأسواق الدائمة لمحاربة الغلاء