جهاد الصمد أعلن تسمية نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة: حافظ على استمرارية الشرعية

أعلن النّائب ​جهاد الصمد​ "أنّني أقدمت على تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ لتشكيل الحكومة الجديدة، يقينًا منّي أنّه قد حافظ على استمراريّة الشّرعيّة اللّبنانيّة، وأمّن التّواصل بينها وبين المجتمع الدّولي، في ظلّ أصعب الظّروف الّتي مرّت وتمرّ بها البلاد".

وأكّد، في تصريح من قصر بعبدا، عقب مشاركته في الاستشارات النّيابيّة الملزمة، أنّ "انتخاب رئيس الجمهوريّة جوزاف عون بعد فراغ دام أكثر من سنتين، سيعيد الانتظام إلى عمل المؤسّسات الدّستوريّة"، مشيرًا إلى أنّ "الشّعب الّذي هلّل لهذا الانتخاب، يعوّل على التّعاون الوثيق والتّكامل بين الرّئيس عون والرّئيس المكلّف تشكيل الحكومة والحكومة. وأنا على ثقة تامّة أنّنا مراحلة جديدة من حياتنا الوطنيّة، تفرض علينا أن نكون على قدر المسؤوليّة".