معلومات mtv: ضغوطٌ تمارس من قبل بري على اللقاء الديمقراطي للتصويت لصالح ميقاتي بدل نواف سلام

افادت معلومات قناة الـ"mtv"، عن "ضغوطٌ تمارس من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري على اللقاء الديمقراطي للتصويت لصالح نجيب ميقاتي بدل نواف سلام".

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