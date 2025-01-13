فياض: سندعم الجهود المسرعة لإطلاق مسار التعافي داخليا

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، أن انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، يندرج في سياق تعزيز المسار التوافقي في البلد، ومن الطبيعي أن يُستكمل ذلك بحكومة توافقية تترجم هذا التوجه على مستوى رئيسها وتشكيلتها، لأن حكومة اللون الواحد التي يُطالب بها البعض، هي حكومة عرجاء وقاصرة وإقصائية، ولن تكون قادرة على معالجة الملفات الكبرى أو مواجهة التحديات الخطيرة التي يواجهها البلد، والأهم أنها لن تكون قادرة على ترتيب الأوضاع الداخلية التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات ومعالجات حكيمة وغير متهوِّرة.

وأشار، خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله في مجمع الإمام المجتبى في السان تيريز، إلى "أنّنا عندما نتحدث عن التوافق، فإننا بالتأكيد لا نقصد به التوافق الذي يعيق المعالجات أو يجهض المنحى الإصلاحي أو يعرقل قدرة الدولة على ممارسة دورها وحضورها، بل على العكس من ذلك، فنحن نتحدث عن توافق إيجابي وبناء، يتيح معالجة كل الملفات، ويضع كل الجهود والمواقع في سبيل تحقيق المصالح الوطنية السيادية والإصلاحية".

وأكد فياض أن "قرارنا هو مؤازرة الحكومة والجيش اللبناني للنجاح في مهمتهما لفرض الإنسحاب الإسرائيلي من أرضنا إنسحاباً كاملاً ناجزاً وفعلياً، بحيث لا يبقى بأي شكل من الأشكال في أرضنا اللبنانية، وحماية السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، ومنع أي شكل من أشكال الأعمال العدائية، تحت أي ذريعة أو حجة، كما أننا سندعم كل الجهود التي تسرِّع في إطلاق مسار التعافي السياسي والإقتصادي داخلياً".

وشدّد على أنّ "مع إنجاز الإستحقاق الرئاسي، نحن ننتظر إطلاقاً سريعاً وعاجلاً لعملية إعادة الإعمار لما دمّره العدوان الإسرائيلي، وبصورة خاصة في القرى الحدودية والأمامية، وإن أي تباطؤٍ أو إعاقة أو شروط، سنرى فيها تهديداً لكل مسار التعافي والإستقرار الذي ينتظره اللبنانيون جميعاً".