"النشرة": جنبلاط يفاجئ حليفيه في اللحظة الأخيرة وباسيل يستمهل

علمت "النشرة" ان كتلة "اللقاء الديمقراطي" قررت تسمية السفير السابق نواف سلام في الاستشارات النيابية لتكليف الحكومة، في اللحظة الأخيرة، بما شكّل مفاجأة لحليفيه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اللذين كانا يعتبران ان الحزب "التقدمي الاشتراكي" سيكون إلى جانب ميقاتي.

وبحسب المعلومات، فإن تساوياً في الأصوات سيكون بين ميقاتي و سلام، ليحسم تكتل "لبنان القوي" وحده مصير التكليف.

ويبدو ان رئيس التكتل النائب جبران باسيل يستمهل اتخاذ القرار، ويقوم بإتصالاته السياسية، علماً ان نواب تكتله منقسمون بين من يرى تسمية سلام الغاء لدورهم في الحياة السياسية، فيما يمكن التكيف مع حكومة ميقاتي، خصوصا بوجود اولوية عند سلام للأحزاب المعارضة والقوى التغييرية، وبين من يعتبر وجوب تسمية سلام.