الجيش الروسي أعلن سيطرته على قرية بيشتشاني قرب مدينة بوكروفسك الاوكرانية

أعلن الجيش الروسي "سيطرته على قرية بيشتشاني، وهي قرية تضم منجما للفحم بالقرب من بوكروفسك في شرق أوكرانيا حيث تحرز موسكو تقدما منذ عدة أشهر على الرغم من تكبدها خسائر فادحة".
واوضحت وزارة الدفاع الروسية أنها "حررت هذه البلدة الواقعة على بعد أقل من 10 كيلومترات جنوب غرب بوكروفسك وتضم منجما رئيسيا لاستخراج الفحم لكن انتاجه توقف بسبب المعارك".
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