المونسنيور كرم ترأس قداسًا في مرسيليا على نية نجاح عهد عون ومن أجل السلام بلبنان

احتفل الوكيل البطريركي وخادم رعيّة سيدة لبنان في ​مرسيليا​ الخورأسقف پول كرم، بقدّاس على نيّة نجاح عهد رئيس الجمهوريّة جوزاف عون ومن أجل السّلام في لبنان، بحضور القنصل العام لمرسيليا صونيا أبو عازار والنّائب السّابق من أصل لبناني Henri Jibrayel، وبمشاركة حشد كبير من المؤمنين.

وركّز المونسنيور كرم في عظته، على "أهميّة التّجدّد بنعمة الرّوح القدس، عبر تجديد مواعيد عمادنا المقدّس"، راجيًا أن "يتحلّى الجميع بروح الرّجاء مع يوبيل سنة 2025".

وفي ختام القدّاس، وجّه كرم رسالةً إلى رئيس الجمهوريّة بواسطة أبو عازار راجيًا نقلها إلى الرّئيس عون، وتضمّنت "فرح لبنان المُقيم والمُنتشِر بهذا الإنتخاب الّذي أعطى بارقة أمل للبنانيّين، خاصّةً ما تضمّنه خطاب القسم المُميّز. كما أكّد صلاة كلّ النّاس من أجل الرّئيس ومن سيعاونه، كي يخرج لبنان من أزماته، وتنطلق عجلة إعادة هيبة الدّولة الحقيقيّة والحديثة بكلّ مؤسّساتها ووزراتها، فيُعاد بناء الوطن ليفتخر به الجميع، ويتشجّع شبابه لمسيرة الإزدهار وإعادة العلاقات والإحترام والعدالة".