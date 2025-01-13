شكرا لمتابعة خبر عن عائلة سعودية تفاجئ وافدًا بنغلاديشيًا بإقامة حفل زفافه ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصرت عائلة سعودية على مفاجأة وافد بنغلاديشي بإقامة حفل زواجه على الطريقة السعودية.

وقال العريس عبد الله محمود خلال مداخلة له ببرنامج الراصد: “أشكر الشيخ تميم والشيخ زياد والشيخ مالك ومن قبلهم الشيخ الوالد ناصر جمد الجهني على هذه المبادرة. بصراحة، أنا سعيد جدًا بهذه الحفلة”.

وتابع العريس محمود: “كنت أستعد للسفر للزواج، ولكن أبلغوني قبل الزواج بيومين بأنه سيكون هناك حفلة في المملكة”.

وأعرب العريس محمود عن سعادته بالمملكة، مضيفًا أنه موجود بها منذ أربعة أعوام ويعمل مع الشيخ تميم منذ عامين فقط.