شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح iPhone 16E بمواصفات جديدة وميزات محسنة.. اعرف آخر التسريبات والان مع تفاصيل الخبر

تعمل شركة آبل على إطلاق هاتفها الجديد iPhone 16E، والذي لن يحمل اسم SE كما في الإصدارات السابقة، من المتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف بحلول أبريل 2025 وفقًا لتسريبات من مصدر صيني.

تشير التقارير إلى أن iPhone 16E سيأتي بمواصفات تشبه إلى حد كبير iPhone 14، مع بعض التعديلات، سيحتوي الهاتف على شاشة OLED LTPS بحجم 6.06 بوصة ودقة +FHD مع معدل تحديث 60 هرتز، كما ستتضمن الشاشة نوتشًا لأول مرة في سلسلة SE لدعم تقنية التعرف على الوجه (Face ID).

سيتميز الهاتف بإطار معدني مسطح، وكاميرا خلفية واحدة، ومقاومة للماء، وسيعمل بمعالج Apple A18 الجديد، ما يُعد تحسينًا كبيرًا مقارنة بـ iPhone 14، بالإضافة إلى ذلك، سيأتي الهاتف مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، لدعم ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة آبل.

يتوقع أن يكون iPhone 16E أرخص هاتف آيفون في التشكيلة، مع سعر مبدئي قدره 499 دولارًا، أي بزيادة 70 دولارًا عن الجيل السابق من عام 2022، ومع ذلك، فإن هذه الزيادة مبررة بالنظر إلى التحديثات الكبيرة، بما في ذلك المعالج الجديد وشاشة OLED وتقنية Face ID.

بهذا الإطلاق، تسعى آبل إلى تقديم هاتف بمواصفات قوية وسعر معقول، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن الأداء القوي بسعر اقتصادي