شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد من 18 حتى 23 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد خلال الفترة من 18 حتى 23 يناير الجارى، عدا يوم 19 لن يتم عقد امتحان، مشيرة إلى أن الامتحانات تعقد على مستوى كل محافظة وفق ضوابط محددة تشرف عليها المديريات التعليمية، موضحة أن الأسئلة تم وضعها من خلال المديريات التعليمية وموحدة على مستوى كل مديرية تعليمية.

وأكدت المديريات التعليمية على أنه تم وضع أسئلة امتحان المواد الدراسية الأساسية لجميع الصفوف المستهدف تقييمها بالفصل الدراسي الأول وفق للمواصفة الفنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، بحيث تتضمن الأسئلة جزئيات للفهم والتطبيق والتحليل وأيضا جزئيات تخص مستويات الطلاب المختلفة بداية من المستويات البسيطة حتى العليا، موضحة أن الأسئلة تشمل جزئيات المنهج الدراسى للفصل الدراسي الأول فى جميعاً المواد كما أن الأسئلة متنوعة ما بين اختيارية ومقالية وأكمل الجمل بالنسبة لبعض الصفوف الدراسية.

وشددت المديريات التعليمية، على أهمية ضبط لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول وخاصة لطلبة الصفين الأول والثانى الثانوى العام والشهادة الإعدادية حيث أن هذه الصفوف تحتاج الانضباط كبير حتى لا يكون هناك مساحة لأى طالب يقوم بتصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش وجروبات الغش الإلكترونى، مؤكدة على أهمية قيام الملاحظين داخل اللجان بدورهم على أكمل وجه ومحاسبة اى طالب يقوم بارتكاب اى فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات، مع أهمية تذليل اى مشكلات تواجه الطلاب داخل اللجان الامتحانية، مؤكدة على أن الامتحانات هدفها معرفة مستوى الطلاب بشكل حقيقى ونقاط القوة والضعف للعمل على تحسينها لدى الطلاب بالفصل الدراسي الثانى.