شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13-1-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الإثنين، 13 يناير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 13-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 55: 2

موعد صلاة المغرب 5:15 م

موعد صلاة العشاء 6:36 مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:08

موعد صلاة العصر 2:57

موعد صلاة المغرب 5:17 م

موعد صلاة العشاء 6:39 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:17

موعد صلاة الظهر 11:59 م

موعد صلاة العصر 2:50 م

موعد صلاة المغرب 5:10 م

موعد صلاة العشاء 6:31 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:26 صموعد صلاة الظهر 12:08موعد صلاة العصر 2:57موعد صلاة المغرب 5:17 مموعد صلاة العشاء 6:39 م.مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:17موعد صلاة الظهر 11:59 مموعد صلاة العصر 2:50 مموعد صلاة المغرب 5:10 مموعد صلاة العشاء 6:31 م.مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 5:05

وقت صلاة الظهر 11:51

موعد صلاة العصر 2:47 م

وقت صلاة المغرب 5:08 م

وقت صلاة العشاء 6:27 م. مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 58: 2

موعد صلاة المغرب 5:20 م

موعد صلاة العشاء 6:36

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