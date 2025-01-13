شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13-1-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالإثنين، 13 يناير 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 13-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 55: 2
موعد صلاة المغرب 5:15 م
موعد صلاة العشاء 6:36
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:08
موعد صلاة العصر 2:57
موعد صلاة المغرب 5:17 م
موعد صلاة العشاء 6:39 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:17
موعد صلاة الظهر 11:59 م
موعد صلاة العصر 2:50 م
موعد صلاة المغرب 5:10 م
موعد صلاة العشاء 6:31 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:05
وقت صلاة الظهر 11:51
موعد صلاة العصر 2:47 م
وقت صلاة المغرب 5:08 م
وقت صلاة العشاء 6:27 م.
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 58: 2
موعد صلاة المغرب 5:20 م
موعد صلاة العشاء 6:36
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