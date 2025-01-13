الامارات | لمبة ضوء لم تطفأ منذ 124 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منذ اختراع المصابيح الكهربائية التجارية في أواخر القرن التاسع عشر، تفوق أحد المصابيح على جميع المصابيح الأخرى، ففي عام 2025، قد يدخل عامه الرابع والعشرين بعد المائة من العمر الافتراضي.

ومن غير الواضح متى تم تصنيع المصباح بقوة 60 واط والسنة التي تم تشغيله فيها لأول مرة، ولكن وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن ما يسمى بمصباح المئوية هو أطول مصباح كهربائي بقي مشتعلًا في العالم.

ويلقي المصباح حاليًا ضوءًا برتقاليًا خافتًا في محطة إطفاء في كاليفورنيا، لكن الإضاءة المستمرة له هي شهادة على قوة وطول عمر أول مصابيح كهربائية تجارية في العالم. ووفقًا لمقال في مجلة نيويوركر عام 2016، فإن المصباح عاش مدة أطول من ثلاث كاميرات ويب حديثة.

ففي عام 2015، احتفلت مؤسسة رجال الإطفاء في ليفرمور بمرور أكثر من مليون ساعة على خدمة مصباح Centennial وفي عام 2021، درس مهندس يُدعى مارتن كيكتا، رئيس شركة MAK Electro-Optics، تشريح مصباح Centennial وتوقع أنه إذا استمر في إصدار 4 وات أو أقل، فقد يستمر لمدة قرن آخر. واكتسب مصدر الضوء المستمر شهرة في سبعينيات القرن الماضي عندما ألقى تحقيق صحفي لصحيفة Herald News به في حلبة أطول مصباح مشتعل في العالم.

وفقًا للروايات المحلية، تم التبرع بالمصباح لأول مرة لمحطة إطفاء في ليفرمور، كاليفورنيا في عام 1901، وبينما تغير موقعه عدة مرات على مدار العقود، لا يزال المصباح مع إدارة الإطفاء المحلية.

ويزعم تقرير إخباري صدر عام 1972 أن المصباح "أُضيء" في عام 1902، لكن موسوعة غينيس للأرقام القياسية الرسمية تنص على أنه كان مشتعلًا منذ عام 1901. ولم يكن يُطفأ إلا عند الضرورة أو عن طريق الخطأ.

وقال رئيس إطفاء ليفرمور للمراسل مايك دنستان لمقال هيرالد نيوز عام 1972: "كان يُترك مضاءً 24 ساعة في اليوم لكسر الظلام حتى يتمكن المتطوعون من إيجاد طريقهم". "لم يكن يُطفأ أبدًا، باستثناء حوالي أسبوع عندما قام موظفو WPA للرئيس روزفلت بتجديد محطة الإطفاء في الثلاثينيات وبضع مرات عندما انقطع التيار الكهربائي". واليوم، تشتهر المصابيح المتوهجة بقصر عمرها، ولكن جزئيًا، يرجع ذلك إلى تشغيلها وإيقاف تشغيلها بانتظام، مما يعرض سلك التنغستن بالداخل للتمدد والانكماش السريع.