الامارات | متخصصون يدعون إلى توظيف منصات التواصل بشكل إيجابي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مشاركون في «قمة المليار متابع» التي انطلقت في دبي، أول من أمس، إن المحتوى الهادف يمثّل العمود الفقري للتواصل الفعّال في العصر الرقمي، لأنه يعزز الوعي ويشجع على التفكير، خصوصاً عند التركيز على إنشاء محتوى يعالج احتياجات الجمهور ويقدم الحلول، ويمكّن الأفراد والشركات من بناء علاقات قوية ويعزز المصداقية والتأثير الإيجابي في المجتمع.

وأكدت رانيا مصري الخطيب، من شركة «IMI»، أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات مثل «تيك توك» لتوسيع التأثير الإعلامي، مشددة على ضرورة تحسين تقديم المحتوى.

من جانبه قال مؤسس منصة «Influencer.com»،كاسبر لي، إن ثقته بالنفس زادت من استعداده لمواجهة تجارب جديدة والتكيّف مع عدم الراحة، داعياً المبدعين الجدد إلى التركيز على إنتاج محتوى يعكس شغفهم الشخصي لتعزيز الإبداع والروابط الحقيقية مع الجماهير، مع استغلال الموضوعات الرائجة لتنمية جمهورهم.

أما مؤسس منصة «الشريط الأصفر»،

إسلام علي، فأشار إلى أن شركته التي تأسست في 2017، تركز على إدارة المحتوى الرقمي وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالشراكة مع أكاديمية الإعلام الجديد، مشيداً بمبادرة «قمة المليار متابع» التي تجمع مبدعي الإمارات والعالم، وتوفر فرصاً تجارية متزايدة.