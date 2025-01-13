نصائح تجديد البشرة وحل كل مشاكلك الجلدية.. روشتة هاني الناظر

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تجديد البشرة هو عملية تهدف إلى تحسين مظهر البشرة وجعلها أكثر شباباً وحيوية، يمكن تحقيق ذلك بعدة طرق، سواء من خلال العناية المنزلية أو العلاجات الطبية أو الجمالية، وكان طبيب الجلدية الراحل هاني الناظر، كشف لمرضاه ومتابعيه، أفضل طرق تجديد البشرة وحل المشكلات الجلدية.

كيفية تجديد البشرة وحل كل مشكلاتك الجلدية

ونصح «الناظر» بالتخلي عن العادات الخاطئة التي تضر بالبشرة، مثل الإفراط في تناول المخللات والحلويات المصنعة وإهمال شرب كمية وفيرة من المياه مع التعرض للشمس وقت الظهيرة بكثرة.

وحذر «الناظر» من استخدام منتجات كثيرة للعناية بالبشرة، ناصحًا بغسل الوجه بالماء وصابون الجلسرين ثم وضع الكريم الواقي من الشمس قبل الخروج في الشمس صباحًا.

فيتامينات تجديد البشرة وحل كل مشكلاتك الجلدية

وتعد التغذية السليمة، وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات (مثل فيتامين C وE) والمعادن أكثر ما يساعد على تغذية البشرة من الداخل، مع تناول المياه بكميات كافية.

وكان الطبيب الراحل، هاني الناظر، أكد من قبل من خلال صفحته الرسمية، على أهمية فيتامينات A,C,E، لتجديد البشرة وحل المشكلات الجلدية، إذ يساعد فيتامين A على حيوية البشرة ويمنع جفافها ويساعد على تجديد خلاياها، أما فيتامين C فدوره تكوين الكولاچين وحيوية الجلد وتنظيم تكوين صبغة الميلانين وفيتامين E يحافظ على نضارة البشرة وحيويتها ومقاومة ظهور التجاعيد المبكرة.

نصائح تجديد البشرة وحل كل مشكلاتك الجلد

وإليك 3 نصائح يومية، لتجديد البشرة وحل كل مشكلاتك الجلدية، وفقًا للموقع الهندي boldsky، على النحو التالي:

التنظيف:

تنظيف البشرة بانتظام باستخدام منتجات تناسب نوع بشرتك يساعد على إزالة الشوائب.

الترطيب:

ويمكنك استخدام زيت جوز الهند النقي لترطيب الوجه، ومليء بشكل طبيعي بالكولاجين، فقط قومي بوضع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند على ملعقة كبيرة من اللبن، وبعد مزج الخليط، اغمسي القطنة واستخدميها لإزالة المكياج، وترطيب البشرة.

التقشر الطبيعي:

يعد تقشير الطبيعي للبشرة الحل الأنسب للتخلص من خلايا الجلد الميتة، ما يعطيها حيوية، فإذا كنتِ لا تفضلي المنتجات التجميلية، اخلطي السكر مع زيت الزيتون، ثم افركي الخليط على البشرة واتركيها 15 دقيقة ثم زيليها واشطفي الوجه.