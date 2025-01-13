القاهرة - سمر حسين - صحة

منذ إخبار الأمهات بنبأ حملهن تظل كل منهما تنتظر لحظات وضع مولودها، تتابع حركة الجنين، تحاول سماع نبضاته، تنتظر العد التنازلي حتى لحظة الولادة، إلا أن الكثير منهن قد قد تتحول لحظات الفرح والانتظار إلى مأساة عند توقف نبض جنين الطفل، فما الأسباب التي تقف وراء هذا الأمر؟

وخلال الأسابيع الأولى من الحمل، تحديدًا في الثُلث الأول تعاني بعض السيدات من توقف نبض الأجنة، ربما يكون الأمر ملحوظًا للبعض، بينما لا يلاحظ البعض الآخر أزمة توقف النبض ما يصل لمشكلات صحية فيما بعد.

أسباب توقف نبض الجنين

وبحسبما ذكره الدكتور إسماعيل أبو الفتوح، استشاري النساء والتوليد، عبر قناة «الحياة» حول أسباب توقف نبض الجنين، فإن الأمر يعقبه عدة أعراض لدى الأمهات في البداية إذا حدثت عليها استشارة الطبيب على الفور، والوقوف على الأسباب مع مراعاة صحة الأم.

وأوضح استشاري النساء، إن وجود عيوب خلقية لدى الأجنة، أحد أهم الأسباب التي تنتهي في النهاية بعدم اكتمال الحمل، وتوقف نبض الجنين، أو معاناة الأم من التهابات تتسبب في النهاية لهذا المصير ما لم يتم معالجتها، أو دخول فيروسات وأجسام مضادة للأم خلال الحمل، كما إن وجود حواجز في الرحم من الأمور المسببة لتوقف نبض الجنين.

وأشار الطبيب لضرورة أخذ عينة من الدم لدى الأم، والفحص بالأشعة الصبغة للوقوف على الأسباب ومعالجتها.

أسباب توقف نبض الجنين في الأسابيع الأولى من الحمل

- وجود خلل الكروموسومات

تتعرض العديد من السيدات الحوامل، للإجهاض المبكر خلال الثلث الأول من الحمل بسبب الخلل الكروموسومي للأجنة التي تتسبب في تشوهات في البويضة أو الحيوانات المنوية ما يحدث عدم اكتمال الحمل.

- تخثر الدم

تخثر الدم لدى الأم، قد يحرم الجنين من وصول الدم المحمل بالأكسجين إليه.

- التواء الحبل السري

في بعض الحالات، يؤدي التواء الحبل السري حول رقبة الجنين أو أحد أطرافه إلى قطع إمدادات الدم والأكسجين المغذية له، ما يتسبب في توقف نبضه.

- انخفاض هرمون البروجسترون

انخفاض مستويات هرمون البروجسترون خلال الأسابيع الأولى من الحمل يمكن أن يؤدي إلى توقف نمو الجنين.

- نمط الحياة غير الصحي

مثل التدخين، أو الإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية التي قد تؤدي لاختناق الجنين في بعض الحالات.

أعراض توقف نبض الجنين

وكان موقع webmd كان أوضح عدة أعراض حول توقف نبض الجنين، على النحو التالي:

عدم سماع نبض الجنين عند الموجات فوق الصوتية.

اختفاء أعراض الحمل المعتادة.

طرق الوقاية من توقف نبض الجنين

متابعة فحص الموجات فوق الصوتية للجنين

الحصول على كل العناصر الغذائية الضرورية خلال فترة الحمل.

تجنب ممارسة أنشطة عنيفة.

تجنب التدخين.

متابعة الطبيب باستمرار.