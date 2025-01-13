الامارات | أحمد بن محمد يشهد انطلاق كأس فزّاع لسباقات الصقور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور رئيس اتحاد الإمارات للصقور، أمس، يرافقه سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، انطلاق النسخة الأولى من كأس فزاع لسباقات الصقور، التي أقيمت في دبي لثلاث فئات مختلفة بإجمالي ستة أشواط، إذ تأهل المشاركون فيها من بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة (التلواح).

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم أن «الإرث الكبير الذي رسّخه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لرياضة الصقور العريقة، برؤية سموه ودعمه المتواصل، قاد تلك الرياضة إلى مستويات متقدمة من الازدهار والتطور على الصعيدين المحلي والدولي، بمنهجية مدروسة نجني من خلالها اليوم ثمار هذا الاهتمام الذي مهّد الطريق لرياضة الصقور، لتتمتع اليوم بمكانة مرموقة على خارطة التنافسية الرياضية العالمية بجدارة واستحقاق، والتأثير بصورة مباشرة في زيادة أعداد ممارسيها على مستوى الدولة وخارجها، عبر قرارات مهمة فتحت المجال أمام مزيد من الانتشار والتوسع لهذه الرياضة».

وأشار سموه إلى أن بطولة كأس فزاع لسباقات الصقور تُعدّ امتداداً لنجاحات مشرفة، وتتويجاً لموسم الصقارين الرياضي بحدث رفيع المستوى اعتمد معايير عالية للتأهل والمشاركة، ما انعكس على الجانب الفني والتنظيمي للبطولة، وأسهم في تحقيق نتائج زمنية متميزة ضمن أشواط السباق الستة، التي تنوعت لتشمل أفضل الصقور وفقاً للفئات الثلاث المحددة.

مقر مركز حمدان

وعلى هامش بطولة كأس فزاع لسباقات الصقور، افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مقر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة لهباب بدبي.

وحضر الافتتاح الرئيس التنفيذي للمركز، عبدالله حمدان بن دلموك، والأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد بن مرخان، والأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، فارس محمد المطوع.

وخلال جولة تفقدية تعرّف سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على أدوار ومهام فرق عمل البطولة، وما تضمنته من جوانب مختلفة، سواء من الناحية الفنية أو التنظيمية، مشيداً سموه بجهود جميع العاملين التي لعبت دوراً بارزاً في نجاح الحدث وخروجه على الوجه الأكمل.

كما تفقد سموه مضمار السباق (السناح)، إذ استمع إلى آراء الصقارين المشاركين حول البطولة التي وصفوها بالاستثنائية، مثمنين حرص سموه على التوجيه بكل ما يعزز مستوى رياضة وسباقات الصقور في الدولة، ويرتقي بها إلى مستويات أعلى من التطور والريادة.

تكريم الفائزين

وكرّم سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، بواقع شوطين لكل منها، إذ شهدت فئة الشيوخ منافسات شوط «جير شاهين - جير تبع»، وشوط «بيور جير - قرموشة»، كما تتضمن فئة «العامة مفتوح» وفئة «العامة ملاك» تنظيم الأشواط ذاتها.

وضمن منافسات الشوط الأول بفئة «الشيوخ بيور جير - قرموشة» توج النيف بصقره هيلمان بالمركز الأول في زمن قدره 00:16.698 ثانية، كما توج النيف كذلك بالمركز الثاني من خلال صقره جياش في زمن قدره 00:16.817 ثانية، فيما توج النيف (م) بالمركز الثالث بصقره MG1 بزمن قدره 00:16.940 ثانية.

وفي منافسات الشوط الثاني لفئة الشيوخ جير شاهين - جير تبع فاز M7 بالمراكز الثلاثة الأولى عن طريق الصقر موفق في زمن قدره 00:16.451 ثانية، والصقر S359 في زمن قدره 00:16.493 ثانية، والصقر المهلهل في زمن قدره 00:16.521 ثانية.

وعلى صعيد منافسات الشوط الثالث لفئة «العامة مفتوح بيور جير - قرموشة»، فاز فريق دبي بالمركزين الأول والثاني عن طريق الصقرين الأسد وR25 في زمن قدره 00:16.795 ثانية، و00:16.944 ثانية على الترتيب، وفاز RBJ Team بالمركز الثالث من خلال صقره شامَه في زمن قدره 00:16.998 ثانية.

كما فاز بالمركز الأول في منافسات الشوط الرابع لفئة «العامة مفتوح جير شاهين - جير تبع»، أحمد راشد سعيد بن سرود المنصوري، بصقره الاورنجي، في زمن قدره 00:16.472 ثانية، وتوج عبدالله خلفان بطي سالم القبيسي بالمركز الثاني بصقره 51 في زمن قدره 00:16.512 ثانية، وفاز غدير سهيل سالم بن غدير الكتبي بصقره Limited في زمن قدره 00:16.580 ثانية.

وتوج سعيد مصبح محمد الشدي بالمركز الأول في الشوط الخامس لفئة «العامة ملاك بيور جير - قرموشة» بصقره 71، في زمن قدره 00:16.681 ثانية، وفاز راشد محمد جابر المطيوعي المنصوري بالمركز الثاني بصقره الجاز في زمن قدره 00:16.965 ثانية، وتوج غدير محمد غدير سعيد المنصوري بالمركز الثالث في زمن قدره بصقره المعتمد في زمن قدره 00:17.122 ثانية.

وفي الشوط السادس فئة «العامة ملاك جير شاهين - جير تبع»، فاز خليفة سلطان سالم حمد الحافري بالمركزين الأول والثالث بصقره T3، وصقره هاب ريح في زمن قدره 00:17.042 ثانية، و00:17.398 ثانية على الترتيب، وفاز جمعه عبدالله محمد أحمد الفلاحي بصقره 210 بالمركز الثالث في زمن قدره 00:17.226 ثانية.

وأقيمت الأشواط بنظام التأهيل للكأس على فئة «الفرخ» فقط، إذ تم التأهل من خلال بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة (التلواح)، للصقور الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في أشواط «الرموز» وأشواط «النقدي أول» (البرقع الذهبي)، فيما تأهل صاحب المركز الأول في أشواط «النقدي».

حضور إماراتي لافت

ثمّن الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، راشد بن مرخان، العناية الكبيرة التي يوليها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لرياضة الصقور، والدعم غير المحدود الذي تلقاه هذه الرياضة المهمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور رئيس اتحاد الإمارات للصقور، إذ يحرص سموه على توفير البيئة الملائمة للصقارين، لتقديم أفضل ما لديهم ومضاعفة الإنجازات في ميادين التنافس للوصول إلى أفضل النتائج، بما ينعكس على المستوى العام لرياضة وسباقات الصقور في الدولة، عبر سلسلة من البطولات والمحافل الموزّعة في فترات زمنية مختلفة على مدار السنة، ويرفع مدى الجاهزية الفنية لخوض غمار الأحداث الخارجية التي استطاع صقارو الإمارات التألق فيها، وصعود منصات التتويج ورفع اسم دولتنا عالياً، بما يعزّز الحضور الإماراتي في المحافل الرياضية الدولية.

أحمد بن محمد:

. حمدان بن محمد رسّخ إرثاً كبيراً لرياضة الصقور العريقة، قاد تلك الرياضة إلى مستويات متقدمة من الازدهار.

. كأس فزّاع لسباقات الصقور امتداد لنجاحات مشرّفة، وتتويج لموسم الصقارين بحدث رفيع المستوى.