رئيس الوزراء البريطاني أعلن عن خطة لإطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الاقتصاد

تعهّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر جعل المملكة المتحدة "رائدة العالم" في مجال الذكاء الاصطناعي، معلنا خطة عمل تهدف إلى جذب الشركات والمستثمرين وتعزيز الاقتصاد المتعثر.

وأوضح في بيان أنه سيتم تنفيذ 50 اقتراحا "لإطلاق" إمكانات هذه التكنولوجيا بدءا بإنشاء "مناطق نمو للذكاء الاصطناعي". كما سيتم تسريع إصدار تصاريح البناء لإنشاء البنية التحتية ومراكز البيانات.

واوضح ستارمر أن "خطتنا ستجعل بريطانيا رائدة العالم" في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي تكنولوجيا ستحدث "تغييرات مذهلة" في الطب والخدمات العامة والتعليم.

واوضح أن "صناعة الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى حكومة تقف معها، ولا تجلس مكتوفة وتترك الفرص تضيع".