الامارات | مدير شركة هندية يطالب موظفيه بالعمل أيام الأحد "بدل الجلوس والتحديق في الزوجة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تعرض رئيس مجلس إدارة شركة كبرى في الهند لانتقادات شديدة لقوله إن الموظفين يجب أن يعملوا 90 ساعة في الأسبوع، بدل الجلوس في المنزل والتحديق في الزوجة.

فخلال تفاعل مع الموظفين، سُئل إس إن سوبراهمانيان مدير شركة لارسن آند توبرو عن سبب استمرار شركته وهي شركة متعددة المليارات من الدولارات، في جعل موظفيها يعملون يوم السبت، فأجاب أنه يأسف لعدم قدرته على جعل موظفيه يعملون يوم الأحد أيضًا، وفقا لصحيفة "هيندوستان تايمز".وأضاف "أنا آسف لأنني غير قادر على جعلك تعمل يوم الأحد. إذا تمكنت من جعلك تعمل يوم الأحد، فسأكون أكثر سعادة، لأنني أعمل يوم الأحد"، كما سُمع سوبراهمانيان وهو يقول في مقطع فيديو غير مؤرخ ظهر على موقع ريديت، "ماذا تفعل وأنت جالس في المنزل؟ إلى متى يمكنك التحديق في زوجتك؟" وأضاف "تعال، اذهب إلى المكتب وابدأ العمل".

وأعطى سوبراهمانيان مثالاً آخر لتفاعله مع شخص صيني ادعى أن الصين قادرة على هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية. وعندما سُئل عن السبب وراء ذلك، ادعى الرجل الصيني أن الصينيين يعملون 90 ساعة في الأسبوع، بينما يعمل الأمريكيون 50 ساعة فقط في الأسبوع. وقال: "هذا هو الجواب لك. إذا كان عليك أن تكون على قمة العالم.. عليك أن تعمل 90 ساعة في الأسبوع" وتساءل متابعون على موقع Reddit لماذا يُتوقع من الموظفين ذوي الأجور المنخفضة أن يعملوا نفس عدد الساعات التي يعمل بها الرئيس التنفيذي؟ وقال أحدهم " لا أهتم بالمنافسة مع الصين. دع الصين تصبح رقم واحد؛ فهذا لا يحدث أي فرق بالنسبة لي. أريد فقط الجلوس مع عائلتي والاستمتاع بالقدر المحدود من الوقت الذي أقضيه هنا على الأرض مع أحبائي".