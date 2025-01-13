رئيسة المكسيك: الحوار سيسود مع ترامب لكننا لسنا تابعين أبدا

أكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم إنها "مقتنعة" بأن "الحوار سيسود" مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنها شددت على أن بلادها لن تكون "تابعة" للولايات المتحدة.

واوضحت أمام آلاف من مؤيديها تجمعوا في مكسيكو في أول 100 يوم لها في منصبها أن "الأمر الأكيد هو أننا سنمضي قدما مرفوعي الرأس دائما".

وتابعت :"المكسيك بلد حر ومستقل. وكما قلت نحن ننسق ونتعاون لكننا لسنا تابعين أبدا".