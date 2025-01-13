أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، عن حصيلة الجنود الكوريين الشماليين الذين قتلوا في أوكرانيا، مؤكدة إن 300 جندي كوري شمالي قتلوا وأصيب 2700 آخرون. وكشفت السلطات بأن "كوريا الشمالية شجعت جنودها المشاركين بالحرب ضد أوكرانيا على الانتحار لتجنب أسرهم".

كانت هذه تفاصيل خبر سلطات كوريا الجنوبية: مقتل 300 جندي كوري شمالي وإصابة 2700 آخرين في أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.