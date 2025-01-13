شكرا لقرائتكم خبر عن المشروع القومي للصوامع سلاح الدولة للحفاظ على سلامة تخزين الأقماح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع الحديثة وزيادة السعة التخزينية يعمل على سلامة وتخزين القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، كما نجحت الوزارة في زيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 44 شاحنة إلى 104 شاحنات.

ويهدف المشروع القومى لبناء الصوامع لزيادة السعات التخزينية للصوامع إلى 6 ملايين طن، والتوسع فى تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهرى وزيادتها من 3 مواقع إلى 7 مواقع، وكذلك التوسع فى تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 10 مواقع إلى 16 موقعًا، وكذلك استكمال برنامج توطين صناعة الصوامع فى مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل.

وتتولى وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين حاليا اهتماما كبيراً لتطوير ملف الدعم وضبط الأسواق والأسعار مع استكمال رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح والذى أصبح يتجاوز أكثر من 5 أشهر بهدف مواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة من الأقماح المحلية خاصة بعد تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024/2025 ليكون 2200 جنيه للأردب جودة 23.5 قيراطا.