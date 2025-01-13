شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: الجيش الإسرائيلى يهاجم خلايا تابعة لحزب الله فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت إسرائيل فجر اليوم الاثنين غارة على أطراف بلدة حومين الفوقا جنوبى لبنان، فيما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلى أن الجيش هاجم خلايا تابعة لحزب الله فى لبنان.

فقد أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش قصف مستودعات أسلحة لحزب الله جنوبى لبنان.

استشهد الجمعة خمسة أشخاص في غارة اسرائيلية على جنوب لبنان، على ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، على الرغم من سريان وقف لإطلاق النار بين حزب الله واسرائيل منذ أكثر من شهر.

وقالت الوزارة في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلى على بلدة طيردبا أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح".

وبحسب مصدر أمني حينها فضّل عدم الكشف عن هويته فإن الغارة استهدفت "راجمة صواريخ" بدأت بالانفجار إثر الغارة.