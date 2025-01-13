شكرا لقرائتكم خبر عن "زيلينسكي" يقترح إرسال رجال إطفاء أوكرانيين إلى كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل



حرائق كاليفورنيا.. خسائر بالمليارات

تلال هوليوود تحت النار

خسائر مليارية في حرائق كاليفورنيا

الدمام - شريف احمد - عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأحد، إرسال رجال إطفاء أوكرانيين إلى كاليفورنيا في الولايات المتحدة حيث تجتاح حرائق منطقة لوس أنجلوس.وأعلن زيلينسكي أنه كلف وزير داخليته "بالاستعداد للمشاركة المحتملة لعمال الإنقاذ لدينا في مكافحة الحرائق في كاليفورنيا".وقال في شريط فيديو على منصة إكس إن "الوضع هناك صعب جدا، ويمكن للأوكرانيين مساعدة الأمريكيين في إنقاذ أرواح"، مضيفًا أن هذه المساعدة "جارٍ تنسيقها" وأن "150 إطفائيا جاهزون بالفعل".واستمرت الحرائق التي أودت بحياة 24 شخصا على الأقل في لوس أنجليس في التوسع الأحد ويمكن أن تشتد في الساعات المقبلة مع العودة المتوقعة للرياح القوية.وتواصل المدينة التي تحاصرها النيران منذ الثلاثاء، إحصاء الضحايا مع تسجيل 24 قتيلا حتى مساء الأحد، وهي حصيلة قابلة للارتفاع بحسب السلطات.قد تكون حرائق الغابات المدمرة التي ضربت لوس أنجلوس وأجزاء أخرى من جنوب كاليفورنيا واحدة من الكوارث الطبيعية الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة كونها تسببت بدمار كبير لشركات التأمين على المنازل، وفق ما ذكرت شبكة دي دبليو الألمانية.لا يوجد مكان يجسد الثراء بشكل واضح مثل تلال هوليوود في لوس أنجلوس حيث إن خصوصية هذا الحي هي أحد الأسباب التي قد تجعل حرائق الغابات واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.أسفرت حرائق الغابات عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص ودمرت بالفعل ممتلكات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.كما هددت حتى معالم شهيرة مثل لافتة هوليوود وحولت العديد من المواقع والمباني الشهيرة في لوس أنجلوس إلى رماد.قال محللون في بنك "جي بي مورجان" إن الخسائر الناجمة عن الحريق قد تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات.وذكروا: " تضاعفت توقعات الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرائق إلى ما يقرب من 50 مليار دولار 48.55 مليار يورو ونحن نقدر أن الخسائر المؤمن عليها من الكارثة قد تتجاوز 20 مليار دولار وحتى أكثر إذا لم تتم السيطرة على الحرائق".كما قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إنها تتوقع أن تصل الخسائر المؤمن عليها إلى "مليارات الدولارات نظرا للقيمة المرتفعة للمنازل والشركات في المناطق المتضررة"، وهو ما يقول بأن حرائق الغابات هي الكارثة الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة من حيث الخسائر المؤمنة ما يفوق تكاليف الكوارث الأخرى الأخيرة في كاليفورنيا وهاواي.