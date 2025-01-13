انت الان تتابع خبر سيلتقي الملك تشارلز.. السوداني يبدأ زيارة الى بريطانيا يرافقه نواب ووزراء ومستشارون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "يبدأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد ظهر اليوم الاثنين، زيارة إلى المملكة المتحدة، تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس الحكومة البريطانية".



واضاف انه "سيجري سلسلة من اللقاءات، أبرزها اللقاء بملك المملكة المتحدة جلالة تشارلز الثالث، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فضلاً عن اللقاء بعدد من كبار المسؤولين في الحكومة البريطانية، كما سيعقد لقاءات مع ممثلي الشركات وقطاع الأعمال، فضلاً عن عقد ندوات وحوارات مع مراكز بحثية متخصصة".

واوضح ان "زيارة رئيس مجلس الوزراء تأتي في إطار تعزيز آفاق التعاون بين العراق والمملكة المتحدة، حيث ستشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مسارات مختلفة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية".

ويرافق السوداني في زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة "وفد رفيع يضم عدداً من الوزراء، وأعضاء مجلس النواب، ومحافظ البصرة، وعدداً من المستشارين، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، ورجال الأعمال والصناعيين المتخصصين في مختلف القطاعات الاقتصادية"، بحسب البيان.