شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق لوس أنجلوس.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 24 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل

خطة مارشال



كلاب مدربة للبحث عن ضحايا

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد ضحايا حرائق مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 24 قتيلا، بحسب ما أفاد به مكتب الطب الشرعي يوم الأحد.وشددت رئيسة البلدية كارين باس التي تعرضت لانتقادات شديدة، على أن المسؤولين السياسيين وأجهزة الإغاثة والأمن "جميعًا على الموجة نفسها".وطلب حاكم الولاية التي تضم أكبر عدد من السكان في الولايات المتحدة غافين نيوسوم الجمعة "مراجعة مستقلة وكاملة" لأجهزة توزيع المياه في المدينة.وشن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب هجوما جديدا على قادة ولاية كاليفورنيا الأحد.وكتب على منصته "تروث سوشل" أن "الحرائق لا تزال مشتعلة في لوس أنجليس. والسياسيون غير الأكفاء ليست لديهم أي فكرة عن سبل إخمادها".في ظل عمليات النهب التي تكثر في المناطق المنكوبة أو التي أخليت من سكانها، فرضت السلطات حظر تجول صارمًا يسري بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحًا، في منطقتي باسيفيك باليسايدس وألتادينا الأكثر تضررًا.يتوقع أن تنجم من هذه الكارثة أضرار بقيمة عشرات مليارات الدولارات ويخشى خبراء أن تكون هذه الحرائق الأكثر كلفة التي تسجل حتى الآن.وقال حاكم الولاية الأحد لقناة "إن بي سي" إنه يريد إطلاق "خطة مارشال" لإعادة بناء كاليفورنيا، مضيفًا "ما زلنا نكافح هذه الحرائق، لكننا نتحدث بالفعل إلى المسؤولين (...) وقادة الأعمال والمنظمات غير الحكومية".تتحرك السلطات أيضا لاحتواء الارتفاع الهائل في أسعار الإيجارات الذي يواجهه بعض النازحين. والسبت، ذكّر المدعي العام للولاية أن تضخيم الأسعار "يعاقَب عليه بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 10 آلاف دولار".يواصل مسعفون يستعينون بكلاب مدربة، تفقد الأنقاض بحثا عن جثث أو بقايا بشرية.وقال شريف مقاطعة لوس أنجليس روبرت لونا السبت إن التحقيق لتحديد أسباب هذه الحرائق يتواصل بمشاركة مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).