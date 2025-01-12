أمير الرياض ونائبه يعزيان "وزير السياحة" في وفاة شقيقته

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 يناير 2025, 12:10 مساءً

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في اتصال هاتفي تعازيه ومواساته لوزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب في وفاة شقيقته رحمها الله. كما قدم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, تعازيه ومواساته لوزير السياحة بوفاة شقيقته رحمها الله. وسأل أمير الرياض ونائبه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

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