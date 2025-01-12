الرياض.. اختتام الاجتماع الوزاري العربي حول سوريا

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محمد بن مسعود - الدمام - اختُتم -قبل قليل- في الرياض، الاجتماع الوزاري العربي حول سوريا.

وكان قد انطلق في الرياض اليوم الأحد، اجتماعٌ لوزراء خارجية دول عربية، بمشاركة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.

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