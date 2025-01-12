شكرا لقرائتكم خبر عن استولوا على 2.8 مليون ريال.. ضبط محتالي سبائك الذهب المزيف بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على 10 مقيمين من الجنسية الباكستانية لارتكابهم 31 حادثة احتيال مالي بوجود سبائك ذهب لديهم وإيهام ضحاياهم ببيعه عليهم بطرق غير نظامية، والحصول منهم على مبالغ مالية بأكثر من (2.8) مليون ريال وتسليمهم قطعًا معدنية شبيهة بالذهب.

وضبط بحوزتهم عينات سليمة لكسب ثقة الضحايا والتواري عن الأنظار، وذهب مزيّف وأدوات لسكّ السبائك، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. ميناء جدة الإسلامي سبق وأحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب (1,950,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة أثاث بميناء جدة الإسلامي، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وقبضت على مستقبلها بمحافظة جدة، وهو وافد من الجنسية السورية.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.