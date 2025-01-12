شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجستى بالعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى الأحد، 12 يناير 2025 03:00 ص

ينشر الخليج 365 تفاصيل مشروع ميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية، والمقرر تنفيذهما بالشراكة بين القطاع الخاص ووزارة النقل المصرية، وذلك بعد توقيع عقد تمويل إنشاء المشروع الجديد. تفاصيل مشروع ميناء العاشر من رمضان الجاف: مساحة أرض المشروع 250 فدانا بمدينة العاشر من رمضان الميناء الجاف مساحته 130 فدانا، والمنطقة اللوجستية 120 فدانا. المشروع يخدم المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان. يسرع حركة التجارة ويقلل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية. يحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع ويسهل ربط أماكن التصنيع والاستهلاك. يخفض زمن إجراءات الفحص والتخليص الجمركي. يحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن. يخدم مراكز الاستهلاك في منطقة القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية المجاورة. المشروع متصل بموانئ السخنة وبورسعيد ودمياط والإسكندرية.

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