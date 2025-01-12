شكرا لقرائتكم خبر عن كاليفورنيا تحت النار.. حرائق مدمرة بفعل الرياح العاتية وتغيرات المناخ "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "كاليفورنيا تحت النار.. حرائق مدمرة بفعل الرياح العاتية وتغيرات المناخ".

وقال التقرير: "مشاهد يظنها البعض من أفلام هوليوود، حيث يحترق كل شيء، ولكن الحرائق طالت هوليوود نفسها وكل أحياء ومقاطعات لو أنجلوس في كاليفورنيا، فقد طالت النيران كل شيء وأكلت أحياء كاملة بعد أن تركها سكانها للمصرين المحتوم الذي أججته الرياح القوية".

وأضاف: "مع عودة بعض السكان لرؤية ما حدث لمنازلهم، فاجأتهم قوة النيران التي دمرت ممتلكاتهم إذ لم يتوقف خطرها خاصة أن شرطة لوس أنجلوس طالبت المواطنين بحظر التجول أو سيتعرضون للاعتقال نظرا لتأزم الوضع".

وتابع: "لا يزال رجال الإطفاء في ولاية كاليفورنيا يكافحون من أجل السيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت منذ عدة أيام إذ لا يبدو أنها ستنتهي قريبا لتخلف خسائر بعشرات المليارات من الدولارات وآلاف النازحين حول المناطق المتضررة".