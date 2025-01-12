"النشرة": الجيش اللبناني فجّر صواريخ غير منفجرة في وادي الطيري

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ "ما سمع قبل قليل في القطاع الأوسط هو قيام الجيش اللبناني بتفجير صواريخ غير منفجرة في وادي الطيري".

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بلاغ، أنّ "بتاريخ 12/1/2025، ما بين الساعة 13.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليلة- صور والطيري- بنت جبيل".

ويأتي ذلك في ظل استكمال الجيش اللبناني عمليات انتشاره في الجنوب، في حين تستمر الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.